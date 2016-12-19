Поддержка проекта

Павел Воля: готов заменить Стига в Top Gear

Все с Comedy Club уверяют, что самый большой любитель машин на всем белом свете - это простой учитель из Пензы, певец, актер, «гламурный подонок», диджей, и, если верить рекламе, любитель похрустеть. Как говорится, век воли не видать.

(0) (0) (0)

Антон Беляев, Therr Maitz: я – большой дом на колесах

Талантливого человека от других отличает одна вещь на букву «Х». И у Антона Беляева, лидера группы Therr Maitz, она есть. Харизма. Мы решили узнать у него, на чем ездят самые харизматичные музыканты России #прямосейчас

(0) (0) (0)