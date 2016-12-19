Тест-драйв Jeep Wrangler
Тест-драйв Nissan Pathfinder
Тест-драйв Nissan X-Trail
Тест-драйв LADA Kalina Sport
Первым классом
Тест-драйв Citroen DS3
Новости 
Предновогодняя МотоТусовка
Предновогодняя МотоТусовка
| 30.12.16 10:44
Кому прототип Ford GT?
| 30.12.16 10:37
Tesla пропишется в России
| 29.12.16 10:39
Lamborghini Urus будет единственным гибридом компании
| 29.12.16 10:37
Сколько Lada Xray продали в России?
| 28.12.16 11:10
Opel решил вернуть модель GT
| 28.12.16 11:06
Ford Focus - король "вторички" в России
| 27.12.16 10:21
Lada Kalina Sport получит новый салон
| 27.12.16 10:17
Новый Nissan X-trail засветился в Китае
| 26.12.16 10:45
Skoda Kodiaq едет в Россию
| 26.12.16 10:41
Maserati Alfieri готовится к выпуску
| 23.12.16 11:01
Ferrari GTC4Lusso T теперь и в Китае
| 23.12.16 10:52
Новая KIA Picanto станет куда агрессивнее
| 22.12.16 10:32
Как будет выглядеть семиместная KIA?
| 22.12.16 10:25
Как угоняют в России?
| 21.12.16 10:29
BMW X3 ждем к августу
| 21.12.16 10:26
Так вот ты какая, новая KIA
| 20.12.16 10:05
Lamborghini Aventador S вышел в свет
| 20.12.16 09:58
Иномаркам будет запрещен въезд в Россию?
| 19.12.16 10:30
Aston Martin Lagonda ушла за рекордную цену
| 19.12.16 10:28
KIA рассказала о планах в России в следующем году
Вверх Внизперейти в раздел >

Поддержка проекта





Р-Р°Р_С_С_Р·РёС'С_ Adobe Flash Player
..
Запчасти БМВ в Москве по хорошим ценам
Автофокус 
ТОП-10 автомобилей, которые будут популярны в 2015 годуТОП-10 автомобилей, которые будут популярны в 2015 году
Новые реалии таковы, что при нынешнем уровне зарплат большинства россиян именно этим машины будут в тренде – экономия должна быть экономной.
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Зачем платить больше? Новый Mercedes-Benz C-класса удивляет сбалансированностьюЗачем платить больше? Новый Mercedes-Benz C-класса удивляет сбалансированностью
По сути, перед нами переделанный хит продаж, в который ребята из Мерседеса добавили все новинки, за которые публика полюбила машины их конкурентов. И теперь тем нечем крыть
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Mercedes-Benz W140 («шестисотый»): жизнь по понятиямMercedes-Benz W140 («шестисотый»): жизнь по понятиям
Этот автомобиль в дополнительной рекламе не нуждается – для многих «шестисотый» и есть сама реклама целого десятилетия в жизни страны. Реклама того периода, когда в России правили два цвета – малиновый и черный
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме

Персоны 
Павел Воля: готов заменить Стига в Top GearПавел Воля: готов заменить Стига в Top Gear
Все с Comedy Club уверяют, что самый большой любитель машин на всем белом свете - это простой учитель из Пензы, певец, актер, «гламурный подонок», диджей, и, если верить рекламе, любитель похрустеть. Как говорится, век воли не видать.
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Антон Беляев, Therr Maitz: я – большой дом на колесахАнтон Беляев, Therr Maitz: я – большой дом на колесах
Талантливого человека от других отличает одна вещь на букву «Х». И у Антона Беляева, лидера группы Therr Maitz, она есть. Харизма. Мы решили узнать у него, на чем ездят самые харизматичные музыканты России #прямосейчас
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Карлос Сайнс-младший: у меня нет другого пути, кроме «Формулы-1»Карлос Сайнс-младший: у меня нет другого пути, кроме «Формулы-1»
Мы достаем из архива интервью с Карлосом Сайнсом-младшим, побывавшим в Екатеринбурге в июле этого года. Он рассказал журналу «АВТОЭЛИТА» о том, что такое скорость, как нужно звать сына «Матадора» и чем же он хорош
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме

Каталог 
Автосалоны и авторынки (253)
Иностранные автомобили, Официальные дилеры, Отечественное авто, Авторынки, trade in, Б/У
Автомагазины (1911)
Купить автозапчасти и аксессуары, Купить шины и диски, Купить сигнализацию, Купить автогаджеты, Купить автокресло, Автохимия, Интернет-магазины
Автозаправки (231)
АЗС, АГЗС
Автотехника (784)
Коммерческий транспорт, Мототехника, Прицепы, полуприцепы, Спец оборудование
Автосервисы и автотюнинг (658)
Ремонт автомобиля, Шиномонтаж, Тюнинг, Тонирование, Ксенон, On-line запись на шиномонтаж
Автоуслуги (898)
Автошколы, Автомойки и автохимчистки, Автоломбарды, Автоэвакуаторы, Такси, Взять в прокат авто, Получить кредит, Застраховать авто, Техосмотр
Автоправо (73)
ГИБДД, Юридические консультации, Общественные организации
Клуб 
Мы знаем, где вам хранить шины!Мы знаем, где вам хранить шины!
Вот и почти началось лето, и на территории большей части России наступила теплая и сухая погода. Последние автомобилисты переобулись и спрятали свои зимние шины, но – кто куда.
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Правильно выбираем компанию для рефрижераторных перевозокПравильно выбираем компанию для рефрижераторных перевозок
В настоящее время любой вид транспорта (автотранспорт, железнодорожный, авиа, морской) может быть использован для рефрижераторных перевозок.
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Внутренний интерьер Рено Дастер существенно измелиВнутренний интерьер Рено Дастер существенно измели
Дизайн салона Рено Дастер 2015 претерпел кардинальные изменения. Официальные представители компании Renault сообщили, что благодаря их усилиям работа двигателя стала гораздо тише, в том числе благодаря улучшению шумоизоляции салона кроссовера
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме

Life&Style 
MINI: большая история маленького автомобиляMINI: большая история маленького автомобиля
Появившись как марка автомобиля, который мог позволить себе каждый британец, к шестому десятку компания превратилась в поставщика машин для избранных. Людей со своим стилем, идеологией и даже полом, если верить, что все женщины обожают «мини»
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Red Bull окрыляет? Что ждет Даниила Квята в сильнейшей команде «Формулы-1» последних пяти лет?Red Bull окрыляет? Что ждет Даниила Квята в сильнейшей команде «Формулы-1» последних пяти лет?
Возможно, самая важная новость в истории российских автогонок случилась в сентябре: 20-летний Даниил Квят де-юре стал пилотом лучшей команды «Формулы-1» последних пяти лет. Что ждет его в этой команде?
(1)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме
Bentley: технический прогрессBentley: технический прогресс
Подумать только – всего сто лет назад можно было, обладая небольшим состоянием, создать собственную автомобильную компанию, собрать машину и выиграть 24 часа Ле-Мана. Не верите – спросите у Уолтера Оуэна Бентли
(0)Комментарии(0)Фото по теме(0)Видео по теме

Справка 

Штрафы: таблица штрафов...
Автодокументы: бланк доверенности на автомобиль, международное водительское удостоверение...
Технический осмотр
Программа утилизации автомобилей

Правила дорожного движения РФ
Права и обязанности инспектора ДПС
Автострахование



Видео 

Влево
Автоэлита от 09.02.2016
Автоэлита от 09.02.2016
Тест драйвhttps://youtu.be/NWUbpLms790?list=PL56C7124A8D2A88B9
Автоэлита 02.03.2015
Автоэлита 02.03.2015
Тест-драйв "Тигра"
Автоэлита 23.02.2015
Автоэлита 23.02.2015
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 70
Автоэлита 16.02.2015
Автоэлита 16.02.2015
Тест-драйв Mitsubishi L200
Автоэлита 09.02.2015
Автоэлита 09.02.2015
Тест-драйв Range Rover Sport
Автоэлита 02.02.2015
Автоэлита 02.02.2015
Тест-драйв Mercedes-Benz GLK 2012 года
Автоэлита 26.01.2015
Автоэлита 26.01.2015
Тест-драйв BMW X6
Автоэлита 19.01.2015
Автоэлита 19.01.2015
Тест-драйв Ford EcoSport
Автоэлита 12.01.2015
Автоэлита 12.01.2015
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado
Автоэлита 05.01.2015
Автоэлита 05.01.2015
Тест-драйв Nissan Sentra
Вправо

Фотобанк 

Влево
Renault Logan
Renault Logan
Тест-драйв нового Renault Logan в журнале "АВТОЭЛИТА"
G-Drive Show в Екатеринбурге
G-Drive Show в Екатеринбурге
20 июля в Екатеринбурге состоялось G-Drive Show, организованное сетью АЗС «Газпромнефть» при поддержке Правительства области и Администрации города. Праздник собрал несколько десятков тысяч зрителей.
Top Gear Live Russia 2014
Top Gear Live Russia 2014
Премиальным топливом G-Drive «Газпром нефти» второй год подряд были заправлены все автомобили, участвующие в крупнейшем в мире автомобильном шоу Top Gear Live Джереми Кларксона и Ричарда Хаммонда
Nissan Teana 2013
Nissan Teana 2013
Тест-драйв Nissan Teana с атмосферным двигателем в журнале "АВТОЭЛИТА"
KIA Optima и Юлия Михалкова
KIA Optima и Юлия Михалкова
Соблазнительная, притягательная, прекрасная, обворожительная...И все это можно сказать про обеих участниц нашего звездного тест-драйва
День открытых дверей в Автобан-Запад-Плюс
День открытых дверей в Автобан-Запад-Плюс
15 февраля в автоцентре Автобан-Запад-Плюс прошел День открытых дверей, посвященный Зимним Играм в Сочи 2014.
Даниил Квят
Даниил Квят
Пилот команды Formula-1 Toro Rosso, чемпион GP3, Даниил Квят
Премьера нового Volkswagen Beetle в Автобан-Запад-Плюс
Премьера нового Volkswagen Beetle в Автобан-Запад-Плюс
22 ноября состоялась презентация легендарного Volkswagen Beetle в автоцентре Автобан-Запад-Плюс
Вправо

 
© 2010 -2017 "Автоэлита"
Редакция приветствует перепечатку материалов,
при условии размещения гиперссылки на ae96.ru

Rambler's Top100