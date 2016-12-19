Поддержка проекта

Mercedes-Benz W140 («шестисотый»): жизнь по понятиям Этот автомобиль в дополнительной рекламе не нуждается – для многих «шестисотый» и есть сама реклама целого десятилетия в жизни страны. Реклама того периода, когда в России правили два цвета – малиновый и черный
Павел Воля: готов заменить Стига в Top Gear Все с Comedy Club уверяют, что самый большой любитель машин на всем белом свете - это простой учитель из Пензы, певец, актер, «гламурный подонок», диджей, и, если верить рекламе, любитель похрустеть. Как говорится, век воли не видать.
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Антон Беляев, Therr Maitz: я – большой дом на колесах Талантливого человека от других отличает одна вещь на букву «Х». И у Антона Беляева, лидера группы Therr Maitz, она есть. Харизма. Мы решили узнать у него, на чем ездят самые харизматичные музыканты России #прямосейчас
Мы знаем, где вам хранить шины! Вот и почти началось лето, и на территории большей части России наступила теплая и сухая погода. Последние автомобилисты переобулись и спрятали свои зимние шины, но – кто куда.
Внутренний интерьер Рено Дастер существенно измели Дизайн салона Рено Дастер 2015 претерпел кардинальные изменения. Официальные представители компании Renault сообщили, что благодаря их усилиям работа двигателя стала гораздо тише, в том числе благодаря улучшению шумоизоляции салона кроссовера
MINI: большая история маленького автомобиля Появившись как марка автомобиля, который мог позволить себе каждый британец, к шестому десятку компания превратилась в поставщика машин для избранных. Людей со своим стилем, идеологией и даже полом, если верить, что все женщины обожают «мини»
Bentley: технический прогресс Подумать только – всего сто лет назад можно было, обладая небольшим состоянием, создать собственную автомобильную компанию, собрать машину и выиграть 24 часа Ле-Мана. Не верите – спросите у Уолтера Оуэна Бентли